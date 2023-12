Voormalig Scheringa Museum biedt onderdak aan 99 sociale huurwoningen

Het voormalige Scheringa Museum in Opmeer krijgt na jaren van leegstand eindelijk een bestemming: er worden 99 sociale huurwoningen in gebouwd. De eerste huizen moeten in het tweede kwartaal van volgend jaar worden opgeleverd.

De aankoop is binnen een paar maanden gerealiseerd en het prestigieuze project past in de ambitie van De Woonschakel, die ieder jaar zo'n 100 woningen wil toevoegen aan de eigen woningvoorraad. "We zitten te springen om woningen in de regio. We hebben ons gebogen over tijdelijke woningen, flexwoningen. Maar dat is en blijft een lastig verhaal."

De woningen worden waarschijnlijk verhuurd door een- of tweepersoonshuishoudens. "Wij mikken op de doelgroep van 23 tot 80 jaar, want ook senioren kunnen er gebruik van maken. Een deel hiervan is bestemd voor starters tussen de 23 en 29 jaar en als het aan ons ligt, zitten daar ook een aantal woningzoekenden uit Opmeer bij."

Geen schilderijen, maar bewoners. Precies vijftien jaar nadat de bouw van het Scheringa Museum vanwege het faillissement van de DSB Bank stil kwam te liggen, krijgt het gebouw aan de Breestraat een nieuwe bestemming. Woningcorporatie De Woonschakel heeft namelijk voor 24 miljoen euro twee van de drie blokken gekocht en maakt hierin 99 sociale huurwoningen. "Daar zijn we als corporatie erg blij mee", zegt directeur Ab Gieling als hij door het gebouw loopt. "Het is echt een mooi alternatief voor flexwoningen, waarvan er nog te weinig worden gerealiseerd."

"We zitten te springen om woningen in de regio"

Gieling liet zich eerder al kritisch uit over het uitblijven van huurwoningen. "We hebben als De Woonschakel jaarlijks vijftien miljoen euro beschikbaar voor de bouw van nieuwe woningen, maar toch leveren we dit jaar maar zes woningen op. Dat zou niet moeten kunnen, want er zijn heel veel woningzoekenden. Daarom pakken we deze kans ook."

Er wordt hard gewerkt om de 99 woningen snel klaar te krijgen. De verwachting is dat de eerste huizen in het tweede kwartaal van 2024 verhuurd kunnen worden. Op 16 januari 2024 geeft De Woonschakel op haar website meer duidelijkheid over de verhuur en huurprijzen.

De Woonschakel werd in de zomer door de gemeente Opmeer gewezen op de mogelijkheid om één van de blokken van eigenaar De Goede Steen BV uit Huizen te kopen. Uiteindelijk leidde het tot de koop van ook een tweede blok. "Dat het op zo'n korte termijn is gelukt, vinden we fantastisch", zegt Gieling. Een derde blok - bestemd voor koopappartementen - is niet bij de koop inbegrepen.

Gemeente Opmeer: "Dit is fantastisch nieuws"

Wethouder Herman ter Veen van Opmeer is blij dat het voormalige Scheringa Museum eindelijk een bestemming krijgt. "Dit is een fantastische invulling, ik denk de beste die je kunt bedenken. Het beantwoord perfect aan de woningbehoefte die er is. Het is ook heel goed nieuws voor woningzoekenden in Opmeer, die in een deel van de huizen komen te wonen."

Eigenaar SVE Group was van plan om de woningen te verkopen en is al gestart met verbouwen. In juni wijzigden de plannen en wilden ze toch gaan verhuren. "We hebben met ons eigen woningbedrijf gekeken of wij het konden oppakken, maar het was voor ons te groot. Dit is meer iets voor een ondernemer en dat zijn wij niet."

De Woonschakel bracht uitkomst en kocht uiteindelijk de twee blokken van het voormalige Scheringa Museum, waarin 99 woningen komen. "We zijn blij en hebben veel waardering voor De Woonschakel dat ze dit zo snel oppakken."