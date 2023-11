Minder parkeren en meer groen: 6 miljoen euro voor upgrade Raadhuisplein Aalsmeer

De wens om het Raadhuisplein opnieuw in te richten leeft al jaren in het dorp. Het plein ligt midden in het centrum en wordt nu vooral gebruikt om te parkeren. In het nieuwe ontwerp krijgt het plein er een aantal functies bij.

Het college van Burgemeester en Wethouders legt het plan nu voor aan de gemeenteraad en benadrukt dat raadsleden goed moet nadenken of dit het project is waar ze miljoenen euro's aan willen uitgeven. "Dit in het licht van de overige grote uitdagingen de komende jaren op het financiële vlak", schrijft het college in de brief.

Dat de gemeente zo op haar geld zit, is niet vreemd: de jaarlijkse bijdrage van de Rijksoverheid gaat vanaf 2026 flink omlaag. Dit zal een grote impact hebben op de financiële situatie van de gemeente.