Oorlog en conflict door de ogen van kunstenaars in nieuwe tentoonstelling Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum huist tijdelijk aan de Amstel. Het eigen huis, het Burgerweeshuis, is toe aan een grondige opknapbeurt. Maar ook zonder haar vaste stek blijft het museum de verhalen van de stad vertellen. Deze aflevering volgen we de totstandkoming van een nieuwe tentoonstelling met als onderwerp oorlog en conflict.

Amsterdam biedt een veilige plek voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en conflict, onder wie tal van kunstenaars. Het Amsterdam Museum was benieuwd naar hun verhalen en ervaringen en deed een oproep, Dit resulteerde in de nieuwste tentoonstelling in het Museum aan de Amstel.

Vika Mitrichenko is een van de kunstenaars die werd geselecteerd. Zij woont hier, maar heeft nog dagelijks contact met haar familie in Oekraïne. Van de gesprekken die ze voerde en van de berichten uit de media, hield ze dagboekaantekeningen bij. Die aantekeningen vormen de basis voor haar kunstwerken in de tentoonstelling.

"Voordat ik in mijn atelier aan het werk ging", vertelt Mitrichenko, "las ik eerst het nieuws. Daarna belde ik met mijn familie in Oekraïne. Zij vertelden me hoe ze daar moesten overleven. Ik voelde me dan hulpeloos. Soms ging ik dan tekenen, schrijven of beeldhouwen. Soms maakte ik keramiek. Het is een heel proces."