Zonder extra hulp gaat vastgelopen kotter voorlopig nergens heen

Mocht het niet lukken om de vastgelopen kotter voor de kust van Zandvoort op korte termijn los te krijgen, dan kan het schip zomaar voor langere tijd blijven liggen, misschien wel voor maanden. De schipper is volledig zelf verantwoordelijk voor het los krijgen van zijn kotter en op hulp van Rijkswaterstaat of de gemeente hoeft hij voorlopig niet te rekenen.

De garnalenkotter uit IJmuiden ligt inmiddels al negen dagen vast voor de kust van Zandvoort. Er zijn al meerdere vergeefse pogingen gedaan om de boot los te trekken.

De dochter van de schipper, Lisette Reker, laat weten dat de middelen beperkt zijn. Ze weet niet precies of haar vader een verzekering heeft voor het bergen of het vlottrekken van het schip, maar ze maakt wel duidelijk dat hij het op deze manier niet kan blijven bekostigen, ook omdat er op dit moment geen inkomen is voor haar vader. De schipper zelf wil niet reageren.

Bij de poging op donderdagmiddag om het schip vlot te trekken is ook al geen bergingsbedrijf meer betrokken. Het zijn collega-vissers die helpen en hun eigen kotters inzetten bij de reddingsactie.

Rijkswaterstaat

Hulp van een instantie of overheid komt er voorlopig ook niet. "De verantwoordelijkheid voor het weghalen van het schip ligt in eerste instantie altijd bij de eigenaar. Wij houden alleen maar toezicht", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Ze kijken naar de veiligheid van de vaarweg en de waterkering en of er geen milieuverontreiniging kan ontstaan. Op al deze punten dreigt geen gevaar.

"En dus doen we op het moment niet heel veel", zegt de woordvoerder. "Als je met je auto langs de kant van de snelweg komt te staan, dan is de situatie anders. Dan moet er meteen worden ingegrepen omdat er altijd direct gevaar is op de snelweg."

Gemeente

De kotter ligt officieel op gemeentelijke grond. Maar ook de gemeente Zandvoort laat weten geen enkele rol te spelen en hoogstens het publiek op afstand te houden als dat nodig is. De woordvoerder kan niet zeggen of dit verandert als de boot er langer zou blijven liggen: "Dan zijn er nog zoveel variabelen, dat nu echt nog niet te zeggen is of onze rol verandert."

Lisette Reker is met haar broer een inzamelingsactie begonnen voor haar vader. De teller gaat inmiddels richting de 40.000 euro: "Maar dat is vooral om het schip te repareren als het weer vrijkomt en om op te vangen dat m'n vader al deze tijd geen geld verdient. Het is voor de wederopbouw van het bedrijf."