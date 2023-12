Van tijdelijke logeerplekken tot daklozenopvang, Sharon is nu eindelijk 'Onder de Pannen'

Door het nijpende woningtekort zat Sharon klem na haar relatiebreuk. Zonder vaste verblijfplaats belandde ze in tenten, bij vrienden en zelfs bij de daklozenopvang. Inmiddels heeft ze een warm onderkomen gevonden via Onder de Pannen. Dit initiatief stelt particulieren in staat tijdelijk een kamer te verhuren aan mensen zonder huis.

Via hospitaverhuur biedt Onder de Pannen de gelegenheid om een tijdelijke kamer te verhuren aan iemand die zijn woning is verloren. Sinds twee weken is deze mogelijkheid ook beschikbaar voor inwoners van Velsen; eerder was het al actief in Bloemendaal. Huurder Sharon en verhuurders Rolf en Femke delen hun ervaring.

Met zijn drieën zitten ze gezellig aan de keukentafel een kopje thee te drinken. "Dit doen we wel vaker", zegt Femke. "Of we kijken een film of kletsen wat, maar dat is natuurlijk bij iedereen anders. Dat ligt echt aan de behoeftes van beide partijen."

Uitzichtloos

Voor Sharon bleek dit dé oplossing, want haar situatie was uitzichtloos. "Ik woonde al twee jaar samen met mijn ex, omdat ik geen woning kon vinden. Op een dag ben ik daarmee gestopt en van plek naar plek gaan zwerven. Bij vrienden, in tenten, zelfs in de nachtopvang voor daklozen. Uiteindelijk had ik alle tijdelijke oplossingen wel gehad."

"Ik kon me niemand meer bedenken waar ik naartoe zou kunnen, en het ging helemaal niet goed met me. Rolf en Femke kenden me van de meditatiegroep, ze kenden mijn situatie en dachten: 'Kunnen we iets doen? Kunnen we haar niet helpen?'"