Supersinterklaasfan Jorrit (31) zet nog steeds zijn schoen

Je schoen zetten, het Sinterklaasjournaal kijken en pakjesavond: dat is echt niet alleen voor kinderen. Jorrit (31) is nog altijd groot fan van het sinterklaasfeest en heeft zelfs een populair Instagramaccount: Sint Weetjes. Ondanks zijn drukke baan staan zijn heerlijke avondjes in het teken van de goedheiligman.

Foto: Jorrit is de grootste Sinterklaasfan met zijn Sint Weetjes Instagram account - Jorrit Voet

Jorrit Voet was van kinds af aan al geïnteresseerd in de Sint en de verhalen eromheen. Inmiddels is hij 31 en is dat niet veranderd. Hij kijkt na zijn werk nog steeds het Sinterklaasjournaal, zet braaf zijn schoen, viert pakjesavond én gaat op zoek naar allerlei weetjes over Sinterklaas. Zo'n 3 jaar geleden begon Jorrit met het delen van sinterklaasfeitjes op zijn persoonlijke Instagrampagina. Hij plaatste ze op zijn story en kreeg daar vervolgens veel leuke reacties op. "Toen dacht ik: weet je wat? Ik begin gewoon een openbaar account: Sint Weetjes. Zo is het begonnen."

"Mensen denken soms dat ik een of andere Sinterklaasgekkie ben, maar de rest van het jaar ben ik gewoon normaal hoor" Jorrit Voet

Inmiddels heeft hij bijna 4500 volgers en daar is hij ontzettend trots op. "Ik vind het van mezelf wel knap dat ik met een hobby zo veel volgers kan krijgen." In Nederland is Jorrit de enige persoon die zo'n account heeft. "Ik noem mezelf voor de grap altijd Sinterklaas influencer", vertelt hij lachend. "Mensen denken soms dat ik een of andere sinterklaasgekkie ben, maar de rest van het jaar ben ik gewoon normaal hoor." Zijn account is namelijk niet het hele jaar lang actief. "Ik begin in september echt met dagelijkse berichten plaatsen. Stiekem eigenlijk al wat eerder. Want in augustus plaats ik al iets voor de verjaardag van Dieuwertje Blok." Tijdrovende hobby Ondanks zijn fulltime baan bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, weet Jorrit toch nog tijd te vinden voor zijn Sint-feitjes. "Het is een vrij drukke baan, dus ik doe dit meestal in de avond of als ik een keer vrij ben." Want er gaat aardig wat tijd zitten in het vinden van de informatie en het maken van reels op Instagram. "Ik probeer op vrije dagen vooruit te werken voor een aantal dagen. Je hebt echt minimaal een dag per week nodig." Gelukkig heeft hij in drie jaar tijd al heel wat weetjes gezien en weet hij wel wat leuk is om te plaatsen.

Favoriet feitje van Jorrit: In de middeleeuwen gaven jongens een speculaaspop aan meisjes om aan te geven dat ze diegene wel zagen zitten. Als het meisje de pop aannam, had de jongen geluk en was het gevoel wederzijds. Brak ze het hoofd af, dan was de kop eraf. Brak ze eerst de benen, dan kon de jongen alsnog de benen nemen. Jongens die een taaitaaipop terugkregen hadden iets minder geluk in de liefde: dan maakte hij geen kans en kon hij ’aftaaien’.

De sinterklaaskenner is wel kritisch op alle feiten die hij tegenkomt. "Ik wil altijd twee bronnen hebben. Als ik iets tegenkom, dan check ik dat op internet of in de boeken die ik heb over Sinterklaas. Ik wil wel het complete verhaal vertellen." Zijn weetjes reiken verder dan alleen historische feitjes over tradities die we nog steeds omarmen. Een van zijn ander favoriete weetjes is dat de acteur die Ludo speelt in GTST, vroeger Hoofd Piet is geweest in het Sinterklaasjournaal. "Dat is wel een grappig contrast als je zo'n allemansvriend vergelijkt met zijn rol in GTST." Sinterklaaswereld Sinds Jorrit zich bezighoudt met Sint Weetjes is hij helemaal ondergedompeld in de 'Sinterklaaswereld'. "Zo ontmoet je allemaal mensen die ook iets met Sinterklaas hebben." Dankzij zijn account mocht hij dit jaar ook als piet meelopen bij de landelijke intocht: "Supergaaf, met de echte Sinterklaas en pieten van tv".

Foto: Jorrit Voet als Piet bij de landelijke intocht van Sinterklaas - Jorrit Voet

Jorrit hoopt dat Sint Weetjes dusdanig groeit in volgers dat hij echt een grote speler kan worden in de Sinterklaaswereld. Stiekem heeft hij voor zichzelf ook nog één grote droom: "Ik hoop ooit een rol te krijgen in het Sinterklaasjournaal of het zelfs te presenteren. Dat lijkt me echt heel gaaf."