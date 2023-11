De Peiling: een schone buurt begint bij jezelf

Het aantal klachten over het schoonhouden van de stad Amsterdam is gestegen ten opzichte 2022. Vorig jaar kwamen er nog 3204 meldingen binnen bij de gemeente, dit jaar zijn dat er maar liefst 5629. De stad lijkt dus wat viezer te worden. Maar hoe zit dat bij jou? Is jouw buurt schoon of vies? Veeg je nog wel eens de stoep voor je huis?

Hoewel het aantal klachten over de reiniging van Amsterdam is gestegen, gaat de afvalinzameling in de stad een stuk beter. Dat blijkt uit cijfers die de Amsterdamse wethouder Zit Pels (Afval) gisteren naar de gemeenteraad stuurde over de periode van januari tot september dit jaar. Het aantal meldingen over de afvalinzameling en ondergrondse afvalcontainers is met 19.000 afgenomen ten opzichte van vorig jaar.

Meer zwerfafval en kapotte prullenbakken

Het aantal klachten over de reiniging van de stad is daarentegen wel gestegen. Volgens de gemeente Amsterdam ligt het aan de grote hoeveelheid toeristen die de stad bezochten. Daarnaast worden prullenbakken steeds vaker opengetrokken waardoor er zwerfafval op straat komt.

Hoe zit dit in jouw buurt? Is jouw buurt schoon of vies, en raap je zelf weleens afval van straat om het wat schoner te houden? Is dit jouw taak of moet de gemeente dit doen?