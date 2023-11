Kinderen in Grootebroek kunnen veilig oversteken dankzij aanleg schoolzone

Leerlingen en ouders van basisschool De Woud in Grootebroek kunnen veiliger oversteken bij de school. Wethouder Thijs Visser van de gemeente Stede Broec opende gistermiddag een speciale schoolzone rondom de school op de Kloosterpoort. "Belangrijk is dat kinderen op een veilige manier zelfstandig naar school kunnen gaan."

Het aanleggen van speciale schoolzones in de gemeente is één van de speerpunten in het Verkeersplan van Stede Broec. De Woud is de eerste locatie waar de verkeersveiligheid rondom een schoolgebied wordt aangepakt.

"Een grote wens van de school en ouders, die zich zorgen maakten over de verkeerssituatie", meldt een woordvoerder van gemeente Stede Broec. "Door een deel van de straat bij De Woud in te richten als schoolzone is nu goed herkenbaar dat op die plek een school staat."

Borden en paaltjes op de stoep geplaatst

Bij de school aan de Kloosterpoort zijn borden op gekleurde palen neergezet, die duidelijk aan moeten geven dat er een school staat. Ook is het woord 'schoolzone' op de weg aangebracht, met een gekleurd plateau.

Om kinderen dicht bij De Woud af te kunnen zetten, reden ouders soms met hun auto op de stoep. Hierdoor werd deze geblokkeerd, en ontstonden er onveilige situaties. Daarom zijn er paaltjes geplaatst, zodat dit niet meer kan en kinderen daar veilig kunnen lopen.

Automobilisten en fietsers moeten extra goed opletten

Samen met directeur Carla Bot werd de schoolzone officieel geopend door wethouder Thijs Visser. "Op scholen zitten de meest kwetsbare deelnemers aan het verkeer", legt hij uit. "Daarom is een verkeersveilige schoolomgeving één van de belangrijkste doelen van het plan."

Volgens de wethouder is het belangrijk dat schoolgaande kinderen op een veilige manier naar school kunnen gaan. "Een schoolzone geeft op een herkenbare manier aan dat automobilisten en fietsers een plek naderen waar zij extra goed moeten opletten."

In de komende jaren beoordeelt de gemeente of alle schoolomgevingen en schoolroutes binnen de gemeente verkeersveilig zijn. Als het nodig is, wordt de situatie verbeterd.