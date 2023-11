Eendenman Cor aangeslagen door sluiting Ducktopia

Het nieuws dat zijn eendenopvang Ducktopia dicht moet is bij Cor Hottentot hard aangekomen. De muskusbeheerder van Oostzaan kreeg begin deze week van de gemeente te horen dat het op 1 maart 2024 voorbij is vanwege overlast, stank en gevaar voor de volksgezondheid. Cor denkt zelf aan een doorstart. "We zijn nu bezig met de oprichting van een stichting en ik hoop dan ergens buiten het dorp verder te kunnen gaan."

Bekijk hierboven de reportage van begin oktober toen het erop leek dat Ducktopia mocht blijven.

Op een stuk land aan de rand van Oostzaan runt Cor al vier jaar een eendenopvang. Begin deze week kreeg hij te horen dat de opvang moet sluiten. Ook is Cor direct gestopt met het voeren van de muskuseenden in het dorp. "Dat mag ik niet meer doen", zegt Cor, die nu even niet wil denken aan de eventuele gevolgen.

De aangekondigde sluiting komt Cor rauw op zijn dak. Vooral omdat hij net bezig was om nieuwe plannen te maken voor zijn Ductopia. Het zou een parkje worden met bankjes rond een vijver. Omdat de gemeente een waterberging wil aanleggen in het parkje waar Cor zijn eenden voert, kan dat plan niet doorgaan. "Dat kan blijkbaar niet samen met de eenden die met hun poep het water vervuilen." Cor had allemaal oplossingen voor de vervuiling, de stank en de rattenoverlast. "Ze willen er gewoon niet naar luisteren."

Doorstart

Sinds 2019 trekt hij zich het lot van de muskuseend in zijn woonplaats aan. De muskuseend, het symbool van Oostzaan, gaf toen veel overlast op straat, parkeerplaatsen en in tuinen. "Ze werden zelfs moedwillig doodgereden", zegt Cor. Hij kon dit niet aanzien en bedacht een plan. Door het dagelijks voeren van de muskuseenden zouden ze op bepaalde plekken blijven en geen overlast meer geven. De gemeente vond het een goed idee en Cor ging aan de slag. Van 's ochtends vijf uur tot 's avonds 10 ging hij langs de eenden. En daarnaast begon Cor een opvang op een terrein buiten het dorp tegen de A7 aan: Ducktopia.

Als Ducktopia op 1 maart sluit gaan de muskuseenden naar een plek in het oosten van het land. Cor hoopt, misschien wel tegen beter weten in, dat het niet zover hoeft te komen. Als het aan hem ligt gaat Ducktopia door op een ander stuk land in Oostzaan.