Gladheid: twee auto's total loss na botsing op provinciale weg bij Alkmaar

Bij een botsing met drie auto's op de N9 bij Alkmaar zijn vanmorgen twee auto's total loss geraakt. De weg was vanochtend, ondanks dat er flink gestrooid was, erg glad.

De N9 is vanaf de afslag Aert de Gelderlaan richting de ijsbaan afgesloten voor het verkeer.

Het ongeluk gebeurde op de Martin Luther Kingweg in Alkmaar. Volgens omstanders zouden er twee personen gewond zijn geraakt, maar de politie kan dit nog niet bevestigen.

