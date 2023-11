Geen opvang voor Oekraïners in Purmerend, het Rijk betaalt niet mee

Het voorstel voor de opvang van 500 tot 1.500 Oekraïense vluchtelingen in weiland in Purmer Zuid-Zuid in Purmerend is abrupt tot stilstand gekomen. Het Rijk wil de financiering, die als cruciaal wordt beschouwd voor de realisatie van de tijdelijke woningen, niet verstrekken.

Tot twee keer toe was het stadhuis in Purmerend afgeladen om te protesteren tegen de komst van Oekraïense vluchtelingen in een weiland aan de rand van de stad. De petitie 'Open géén opvanglocatie in Purmerend' werd in acht dagen ruim 9.000 keer ondertekend.

Nu blijkt het allemaal verspilde moeite, want niet de gemeente Purmerend, maar het Rijk trekt zich terug. "Wij hebben te horen gekregen dat de door ons ingediende businesscase niet door het Rijk gefinancierd wordt. Deze nieuwe informatie betekent dat een sluitende businesscase voor een opvanglocatie van de gevraagde omvang en dit karakter niet haalbaar is in Purmerend. Daarmee wordt een opvanglocatie van deze omvang in de Purmer Zuid-Zuid of elders binnen onze gemeente onuitvoerbaar", schrijft de gemeente Purmerend.

Woningen in Purmer Zuid-Zuid

De gemeente laat ook weten dat ze verbaasd is, omdat het Rijk een klemmend beroep doet op de regio's en gemeente om op korte termijn opvangmogelijkheden te realiseren. Purmerend gaat zich voor Purmer Zuid-Zuid nu helemaal concentreren op de ontwikkeling van permanente huisvesting in dat gebied.

De gemeente geeft wel aan dat ze het noodzakelijk vinden om vluchtelingen op te vangen en dat er de komende periode overleg zal plaatsvinden met de regio om te bepalen wat dit betekent voor de regionale opgave.