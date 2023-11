Huizer buurt fel tegen komst islamitische school: 'Willen rust in wijk behouden'

Bewoners van de Huizer Zenderwijk zijn heel duidelijk: zij zijn tegen de komst van een islamitische school in hun buurt. Dat heeft een deel van de omwonenden laten weten in een brief aan de politiek. "Dit is een rustige wijk en dat willen we graag zo houden. Wij willen onze kinderen veilig en met een gerust hart in de wijk kunnen laten spelen", is te lezen.

Bij verschillende ondernemingen in Huizen hangen posters op de ramen of liggen binnen flyers van de gewenste nieuwe school. De Robijn van Stichting Noor moet een plek krijgen op de Studiostraat; de plek waar nu de Rehobothschool zit. Afgelopen zomer lag de aanvraag al op de burelen van het Huizer gemeentehuis. Volgens de stichting is er behoefte aan islamitische school in Huizen.

Maar wat de buurt betreft, moet de gemeente nee zeggen tegen de stichting die al vijf scholen in Nederland heeft, waaronder Ayoub in Hilversum. In hun stevige brief van afgelopen maandag aan de Huizer politiek stellen de omwonenden dat de nieuwe school niet geschikt is voor hun buurt. Al met al wordt het er onrustiger en drukker, zo zou er meer verkeersdrukte komen.

Zorgen om verkeersdrukte

De schoolgaande kinderen zullen vooral van buitenaf komen, menen de briefschrijvers, want niemand uit de wijk gaat gebruik maken van De Robijn. Ouders zullen hun kroost dan gaan brengen en halen. Naast meer verkeersdrukte één keer in de ochtend en in de middag betekent dat volgens de briefschrijvers ook meteen meer parkeerchaos. En er is nu al te weinig parkeergelegenheid.

Daarnaast is de komst van een islamitische school voor de bewoners reden om naar het verleden te wijzen, waarin Huizer moslims in een slecht of zorgelijk daglicht kwamen te staan. Negen jaar geleden, de periode van menig Syrië-ganger, publiceerde een landelijke krant toen de top tien van gemeenten waarin de meest geradicaliseerde moslims leefden en Huizen stond in dat lijstje. Dat haalt de buurt nog maar eens naar boven.

'Jihadistische motieven'

"Landelijk nieuws maakte bekend dat er ouders van een gezin, wonende in de Kostmand waren gearresteerd wegens jihadistische motieven", weten de mensen in deze wijk in Huizen nog.

Tevens wijzen zij naar de gebeurtenissen op de Roef van vorig jaar juli. Even verderop, in de wijk Stad en Lande, werden twee gezinnen van dat hofje in veiligheid gebracht vanwege een ernstige dreiging uit het criminele circuit op hun adressen. Een week later ging er midden in de nacht een explosief af voor een van die woningen.