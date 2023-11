Winterweer op komst: strooiwagens rijden alvast uit in Haarlem

De regen en wind waren al lang en breed gearriveerd. Nu meldt ook de kou zich in Haarlem. Daarom gaan vanavond voor het eerst deze winter de strooiwagens de straat op. Het strooien is nu nog preventief, maar dat neemt niet weg dat het gladheidseizoen toch echt is begonnen.

Opgetogenheid en drukte op het terrein van Spaarnelanden in de Waarderpolder. “We gaan vanavond uitrijden”, meldt een medewerker die zich opmaakt voor zijn avonddienst. “Mijn wagen staat achterin.” Buiten staan al twee strooiwagens opgesteld, tegenover twee grote silo’s. Voordat de bestuurder uitrijdt, parkeert hij zijn wagen onder de silo. Het zout stroomt zo het voertuig in. Hij kan er een paar uur mee vooruit.

“Het is best een momentje”, vertelt Chantalle Grootscholten van Spaarnelanden. “Zo’n eerste keer van het seizoen zijn we extra alert of alles goed werkt. Ook is het belangrijk dat de roosters helemaal rond zijn.”

Draaiboeken

Flexibiliteit is vereist voor de medewerkers van Spaarnelanden, dat in Haarlem en Zandvoort verantwoordelijk is voor onder meer afvalinzameling, parkeermanagement en onderhoud van de openbare ruimte. Gladheidsbestrijding, een andere belangrijke taak, is nu eenmaal lastig op lange termijn in te plannen.

“Vanaf 1 november begint voor ons het gladheidseizoen”, legt Grootscholten uit. Het draaiboek is dan al lang gereed. Onderdeel daarvan is de zogenaamde gladheidscoördinator. “Naast dat we zelf de weerberichten nauwlettend monitoren, deelt het KNMI ook gladheidswaarschuwingen. Deze meldingen komen 24/7 binnen bij de gladheidcoördinator van dienst en die bepaalt of er gestrooid wordt.”

Tekst loopt door onder de foto.