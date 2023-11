Hilversummer (64) overleden na mishandeling in Amersfoort, verdachte opgepakt

Een mishandeling op het Stationsplein in Amersfoort heeft geleid tot het overlijden van een 64-jarige man uit Hilversum. De mishandeling gebeurde op vrijdag 17 november op het Stationsplein in Amersfoort. Vanochtend bezweek de man aan zijn verwondingen.

De politie startte gelijk een onderzoek waarbij getuigen zijn gehoord en camerabeelden zijn geanalyseerd. Op dinsdag 28 november is een 17-jarige jongen uit Amersfoort aangehouden op verdenking van het toebrengen van de fatale duw. Hij wordt nu verdacht van mishandeling met de dood als gevolg.

Dat meldt de politie vandaag. Het conflict ontstond toen twee jongens op één fiets over de stoep langs de man reden. Na een opmerking van de man ontstond er een woordenwisseling, die snel escaleerde. Een van de jongens gaf de man een harde duw, waardoor hij ten val kwam en met zijn hoofd op de stoep terechtkwam. Omstanders schoten direct te hulp, terwijl de twee jongens ervandoor gingen.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.