Hoornse K1-grootheid Ernesto Hoost maakt zich op voor comeback in Japan

De 58-jarige kickbokser Ernesto Hoost uit Hoorn maakt zich klaar voor een comeback. Niet in Nederland, maar in Japan. Daar is Hoost een absolute legende, na zijn vier behaalde wereldtitels in het K1. Bijna 10 jaar na zijn laatste partij is hij gevraagd om weer een wedstrijd te vechten. "Niet op de heel korte termijn, maar het gaat wel gebeuren."

En dus staat 'Mr. Perfect' weer in de ring van Sokudo Gym in Hoorn. Daar waar hij al heel wat zweetdruppels heeft liggen en waar zijn foto en naam groot op de muur staan afgebeeld. Rond de eeuwwisseling was Hoost vier keer wereldkampioen en steeg zijn populariteit - vooral in Japan - tot grote hoogte. In 2006 beëindigde hij zijn carrière en in 2014 vocht hij nog twee wedstrijden, waaronder tegen Peter Aerts.

Nu is hij gevraagd om in Japan opnieuw de ring in te stappen. "Niet om tegen de top van de wereld te vechten, want dat ben ik zelf ook niet meer. Maar het lijkt me wel leuk om te doen."

Maandje of twee

De gedrevenheid is er nog altijd bij Hoost. ''Als je de ring instapt, wil je gewoon winnen,'' zegt hij. ''Ik ga er vanuit dat ik er plezier in heb. Als ik verlies zal het plezier een stuk minder zijn, maar daar denk ik niet aan. Kickboksen is het leukste om te doen. Het werd mij aangeboden. Ik zal genoeg tijd nemen om mij voor te bereiden. Ik heb denk ik een maandje of twee nodig om weer op niveau te komen."

Een datum voor het gevecht is er nog niet. "Het wordt niet op de hele korte termijn, maar het gaat wel gebeuren."