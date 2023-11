Ajax contracteert Marijn Beuker als directeur voetbal

Ajax heeft Marijn Beuker aangenomen als 'director of football': een nieuwe titel waarmee Ajax de functie van technisch directeur over twee mensen verdeelt. De 39-jarige Beuker, die lange tijd bij AZ werkte, wordt de eerste die de nieuwe functie bekleedt. Beuker begint 1 december aan zijn nieuwe baan.

Beuker wordt verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van Ajax en alle daaraan verbonden afdelingen, zoals de afdeling Scouting en Football Analytics. Tussen 2007 en 2021 werkte Beuker voor AZ, eerst als coördinator talentontwikkeling en later als Hoofd Voetbalontwikkeling en Strategie. Eind 2021 begon hij als Director of Football bij de Schotse club Queen's Park FC.

Binnenkort maakt Ajax de tweede Director of Football bekend. "Naast Marijn gaat de club nog iemand aannemen die met name verantwoordelijk wordt voor transferzaken en voor het managen van de technische staf, van zowel Jong Ajax als Ajax 1", zegt Jan van Halst, de tijdelijk algemeen directeur, in een persbericht.

Beuker begint 1 december al aan zijn nieuwe job en heeft zin om aan de slag te gaan: ""Ajax is een fantastische voetbalclub met een rijke geschiedenis en een enorm potentieel voor de toekomst. Ik kijk ernaar uit om binnenkort aan de slag te gaan en om deel uit te maken van een team, met als gezamenlijk doel Ajax weer aan de top te krijgen", aldus Beukers.