Mojo waarschuwt Madonna-fans voor latere aanvangstijd: "Check wanneer laatste trein gaat"

Fans van Madonna moeten vrijdag rekening houden met een latere aanvangstijd, zo waarschuwt concertorganisator Mojo in een e-mail aan tickethouders. De wereldster die sinds oktober met haar Celebration Tour in Europa optreedt, begint regelmatig een stuk later dan de aanvangstijd. "Als je met de trein komt, check hoe laat de laatste gaat", schrijft Mojo.

Aanstaande vrijdag en zaterdag staat Madonna in de Ziggo Dome. Volgens de planning start de show om 20.00 uur, maar Mojo waarschuwt tickethouders rekening te houden met een latere aanvangstijd. "De Europese tour van Madonna is in volle gang en de reacties zijn zeer positief. De aanvangstijd die op het ticket staat wordt regelmatig niet gehaald. We verwachten dat ook in Nederland de show later begint en het concert niet voor 23.00 uur eindigt", schrijft Mojo in een e-mail aan tickethouders.

Kom met de auto

De concertorganisator roept daarom op om met de auto te komen: "We willen je daarom adviseren je reis vooraf goed te plannen en met de auto naar de Ziggo Dome te komen." Fans die toch met het openbaar vervoer komen wordt aangeraden de vertrektijden van de laatste treinen in de gaten te houden. Ook raadt Mojo aan de website in de gaten te houden voor het laatste nieuws rondom de Madonna-concerten.

Bij haar laatste concert in Amsterdam, in 2015, werd het geduld van haar fans ook al op de proef gesteld. The Queen of Pop arriveerde toen ruim een uur te laat.

Het 65-jarige popicoon begon in oktober aan haar twaalfde tour en viert daarmee haar 40-jarige bestaan als artiest. Ondanks de positieve reacties zijn fans niet blij met haar late aankomst. De vertraging bij haar concert in Londen viel met een half uur nog relatief mee, maar zorgde er wel voor dat ze vier nummers uit haar setlist moest schrappen. In Londen gelden strenge regels rondom de eindtijd van concerten: die mogen tot maximaal 22.30 uur duren. Madonna ging uiteindelijk tot 23.00 uur door en riskeert daarmee een boete van omgerekend zo'n 346.000 euro.

Knieblessure

In Antwerpen moesten fans eind oktober een uur langer wachten: de show zou om 20.30 uur starten, maar Madonna verscheen pas om 21.30 uur op het podium. Volgens Het Laatste Nieuws zou de vertraging mogelijk door een knieblessure komen waar de zangeres al een tijdje last van heeft.

Eerder dit jaar werd Madonna al getroffen door een ernstige bacteriële infectie waardoor ze op de intensive care belandde. Hierdoor moest ze de startdatum van haar wereldtour uitstellen. Inmiddels is de zangeres er weer bovenop. Tegen het publiek in Antwerpen zei ze dat ze het 'een wonder' vindt dat ze nog leeft.