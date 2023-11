Man die tiener doodreed in Zuidschermer krijgt taakstraf en geldboete

De automobilist reed die avond in het donker richting de slecht verlichte kruising van de Zuidervaart en de Boekelerweg in Zuidschermer. Daarbij zag hij de 16-jarige fietser, die van rechts kwam en voorrang had, niet aankomen. Het slachtoffer werd aangereden en zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Later overleed hij daar aan zijn verwondingen.

Uit het onderzoek naar de toedracht blijkt dat de verdachte niet harder reed dan de maximumsnelheid. Hoewel de man positief werd getest op het gebruik van cannabis, kwam niet naar voren dat het gebruik daarvan het ongeluk veroorzaakte.

’Joint gerookt’

Volgens de officier van justitie heeft de man de wegenverkeerswet overtreden, omdat hij geen snelheid minderde om het donkere kruispunt te overzien en hij geen voorrang verleende. Het OM verwijt hem dat hij de auto onder invloed bestuurde. Daarover verklaarde de verdachte dat hij de avond daarvoor een joint had gerookt, zoals hij elke avond doet voor het slapen gaan.

De man zegt enorm veel spijt te hebben van zijn daden. En dat hij sinds het ongeluk zijn rijbewijs kwijt is, dus ook niet meer heeft gereden. De vader van de overleden jongen hoopt dat er lessen worden getrokken uit het ongeluk. En dat gevaarlijke kruisingen worden aangepast om de verkeersveiligheid te vergroten.