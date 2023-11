Komt er ondanks scepsis groen licht voor huisvesting van arbeidsmigranten in Medemblik?

De gemeente Medemblik besluit vanavond of zij toestemming geven voor de bouw van tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten. De dorpsraden en omwonenden van de drie mogelijke locaties zijn sceptisch. Gaat het licht op groen, of belanden de ambitieuze bouwplannen alsnog in de ijskast?

In Medemblik liggen de banen vaak voor het oprapen. Grote logistieke bedrijven als de Action en Hessing, beide gevestigd in Zwaagdijk, kunnen niet zonder deze buitenlandse werknemers. En ook de agrarische sector is er gebaat bij. Een tekort aan handen bedreigt de oogst, vertelde broccoliteler Meindert-Jan Botman uit Oostwoud eerder aan NH .

Inmiddels zijn de arbeidsmigranten een onmisbare schakel in de (lokale) economie geworden. Toch blijven gemeenten vaak worstelen met de vraag waar de migranten moeten wonen. Nu wonen zij vaak op plekken die niet geschikt, bestemd of veilig zijn. "Door een alternatief te bieden, zullen er woningen vrijkomen op de reguliere woningmarkt. En dat is weer gunstig voor woningzoekenden", voorspelt wethouder Jeroen Broeders.

Om welke locaties gaat het?

Aan de zuidkant van de Hoornseweg, even buiten Wognum, kunnen 300 arbeidsmigranten gaan wonen als het aan de gemeente ligt. Het terrein, genaamd 'Appelschenkbos', is zo'n drie hectare groot en betreft agrarische grond. Er is ruimte voor 150 woonunits met twee slaapkamers. Zo is er veel meer oog voor privacy.



In de Stationsbuurt, langs de A7 ter hoogte van de afslag naar Abbekerk, kunnen 164 arbeidsmigranten gehuisvest worden, waarvan 92 permanent. Het terrein, genaamd 'Benningbroek', is ongeveer één hectare groot. Er worden 164 woonunits geplaatst. Ook zijn er voorzieningen, zoals een restaurant om maar wat te noemen. Verder is er een beheerder aanwezig, waarbij ze ook met hun vragen terechtkunnen.

Tussen de Markerwaardweg en Grutteweide, ter hoogte van Onderdijk en Wervershoof, is er plek voor 300 arbeidsmigranten. Het terrein, genaamd 'Workinn', is zo'n vier hectare groot waar genoeg ruimte is voor vijf gebouwen.

Het initiatief 'Groenpark Westfriesland' van Johan Wokke, van Wokke Vastgoed, is door de gemeente afgewezen omdat dat de 'karakteristieke lintbebouwing van Benningbroek' die kenmerkend is voor de gemeente zou doorkruizen.