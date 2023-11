Weggebruikers opgelet: KNMI waarschuwt voor gladde wegen

Wie vannacht of morgenochtend vroeg de weg op gaat kan maar beter uitkijken, want het ziet er naar uit dat het zomaar eens spekglad zou kunnen worden op de weg. Het KNMI heeft in ieder geval code geel afgegeven voor gladheid. Ook zou het mistig kunnen worden.

Volgens het KNMI is er vanavond een aanzienlijke kans dat wegdelen bevriezen omdat ze nat zijn. Ook kan er plaatselijk een sneeuwbui vallen die aan de weg vast kan vriezen.

In andere delen van het land wordt daarnaast ook gewaarschuwd voor plaatselijk dichte mist. Of het in Noord-Holland ook mistig gaat worden is nog niet duidelijk, maar weggebruikers kunnen er maar beter rekening mee houden.

Koudere periode

Deze nachtvorst luidt een koudere periode in. Vrijdag gaat de meteorologische winter van start, en dat gaan we flink merken in de provincie. Vanaf morgen gaat de zon een stuk feller schijnen, en blijft het vaker droog. Dat betekent ook dat de temperaturen een duikvlucht nemen: vooral 's nachts kan het de komende dagen tot wel vier graden gaan vriezen. Dit houdt in ieder geval tot Sinterklaas aan.

Wie nog even snel de zomerbanden eraf wil laten halen voordat we te maken krijgen met échte gladheid komt bedrogen uit. De meeste garages hebben een forse wachtrij voor het verwisselen van banden. Voor sommigen betekent dat twee weken geduld, maar er zijn ook garages waar ze überhaupt geen nieuwe klanten meer aannemen door de aanhoudende drukte.