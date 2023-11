Rene werd 42 jaar geleden geronseld voor een rol: Kennemer Toneelgroep is jarig

Kennemer Toneelgroep viert haar 45-jarig bestaan. Dat wordt ongetwijfeld ook gevierd met taart en biertjes, maar de elf leden bedachten nog iets speciaals: een nieuwe voorstelling die ze van begin tot eind helemaal zelf bedachten en uitwerkten.

"Normaal halen we onze toneelstukken van de theatercentrale en in overleg bepalen we wat we gaan spelen en wie welke rol krijgt", legt acteur Renate de Graaf uit. "Nu ging het anders. Door improvisatietoneel kwamen we op ideeën en we leerden elkaar op een andere manier kennen. Bijvoorbeeld dat iemand goed is in schrijven of het bedenken van plots."

"Het publiek ziet wat er allemaal goed, maar vooral ook fout gaat" Leah Bos, speler van KTG

Zo kwamen de elf leden van de toneelgroep tot het zelfbedachte toneelstuk Zondag. "De liveshow Zondag gaat over een live talkshow, waarbij het publiek bij de opnames aanwezig is", legt Leah Bos uit. "Het publiek ziet wat er allemaal goed, maar vooral ook fout gaat." Actualiteit In het stuk wordt er met een knipoog naar de actualiteit gekeken, zo heet de host van de show Matthies van Oudekerk, die vloekend en tierend rondbanjert. "We zijn bezig met wat er gebeurt in die wereld, maar we willen er ook niet te heftig op aanhaken, het moet wel leuk blijven. Maar een beetje actualiteit moest er wel in", legt Leah uit. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Kennemer toneelgroep - Kennemer Toneelgroep

Het oudste lid van de toneelvereniging is Rene Bos: "Ik zit er al 42 jaar bij. Dat is best lang", zegt hij lachend. "De club is een afsplitsing van een toendertijd bestaande club, waar men het niet meer eens was met het beleid. Ik weet er niet het fijne van, maar ze waren in ieder geval ontevreden."

"Op een gegeven moment hadden ze iemand nodig voor een paar zinnen achter de boekenkast. Zo ben ik geronseld en nooit meer weggegaan" Rene Bos, zit 42 jaar bij KTG