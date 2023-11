Burgemeester gaat 'drugswoning' sluiten na dodelijke schietpartij, baasje heeft hond terug

Bewoners aan de Baansingel in Alkmaar krijgen hun zin. De burgemeester heeft na de schietpartij van vorige week besloten de hoekwoning binnenkort te sluiten. Een 18-jarige jongeman werd dood in de tuin gevonden, vermoedelijk kwam hij uit het huis waarvan buren al jaren overlast ervaren.

Een tweetal omwonenden schreef een brief naar burgemeester Anja Schouten over die overlast. Ze waren bezorgd en verbaasd dat de bewoner terug mocht keren. Het zou gaan om een woning waar drugs wordt verhandeld.

In eerste instantie werd de 58-jarige man die in het hoekhuis woont verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de tiener vorige week woensdag. Na een ruzie klonken er schoten en toen werd de 18-jarige Freek levenloos gevonden in een tuin ernaast.

Vermoedelijk was de tiener over de schutting geklommen. Na onderzoek van de politie bleek de bewoner onschuldig en dus mocht hij naar huis.

En dit zorgde voor onrust bij de buren in de straat: "Ik vrees dat de winkel straks weer dag en nacht geopend zal zijn", aldus briefschrijver Rick over de vermeende drugsactiviteiten van de man.

Ook is er regelmatig overlast van geluid gemeld en voelden vrouwen in de straat zich onveilig. Het is nu reden voor de burgemeester van Alkmaar om, op basis van een politierapportage, de woning te sluiten. De man (58) moet dus weg.

Hond meegenomen

Het is nog niet duidelijk wanneer het huis definitief wordt gesloten. "We zijn gestart zijn met voorbereiden van een sluiting", aldus een woordvoerder van Anja Schouten. "De sluiting is pas definitief als hij getekend is door de burgemeester. Dat is op dit moment nog niet gebeurd."

Ook is niet bekend waar de man heengaat. En dat zorgt weer voor scepsis. Buurtbewoner: "Hij kent hier ook veel mensen, dus misschien gaat hij bij een van hen wel logeren. Ik hoop niet dat zijn activiteiten daar doorgaan."

Na de schietpartij was zijn hond door de dierenambulance meegenomen. Inmiddels is hij in de straat alweer met zijn hond gezien.