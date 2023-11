Stem Heilooër ging per ongeluk naar andere kandidaat, ook na hertelling dezelfde uitslag

De hertelling in Heiloo levert geen andere uitslag op, laat de gemeente weten. Eén stem werd per ongeluk aan de verkeerde kandidaat van dezelfde lijst gegeven. Dankzij oplettendheid van de kiezer zelf is dit nu hersteld.

Het ging in Heiloo dus niet om een hertelling van alle stemmen, maar om één lijst van een stembureau. Een inwoner maakte melding van de fout, nadat hij zijn stem nergens terugzag. "Nadat alle stemmen zijn geteld, is het mogelijk om de uitslag per stembureau in te zien. Deze inwoner had op een kandidaat gestemd, maar die had achteraf nul stemmen gekregen", meldt een woordvoerder van de gemeente.

Het zou gaan om een stem voor Ralf Dekker, nummer vijf op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie. In plaats daarvan werd die genoteerd bij nummer 4 op de lijst: Pepijn van Houwelingen, schrijft het NHD.

Na de melding gaf de Kiesraad opdracht om onderzoek te doen. Uit de hertelling blijkt inderdaad dat er één stem op een andere kandidaat van dezelfde lijst was geteld. Het totaal aantal stemmen op de partij blijft daarmee gelijk. "Dat is nu aangepast in een corrigendum. Er is een nieuw proces-verbaal opgemaakt. Dat wordt vandaag naar het hoofd stembureau in Haarlem gebracht."