De Peiling: er moet een rookverbod komen in parken, bossen en op stranden

Een sigaret opsteken in het park, bos of op het strand is straks verboden in Frankrijk. Ook in de omgeving van scholen wil de Franse overheid een rookverbod invoeren. Op veel plekken in Nederland geldt al een rookverbod, maar moet dat ook komen in parken, bossen en op stranden? Of moet iedereen gewoon een peuk kunnen opsteken op deze plekken?

Frankrijk gaat een rookverbod invoeren op stranden, in parken en in bossen. Dat is een prioriteit van het anti-tabaksplan dat de minister van Volksgezondheid heeft gepresenteerd. Volgens de overheid zijn erop jaarbasis 75.000 sterfgevallen te voorkomen als roken en de verkoop van tabak worden aangepakt. Ook gaat de prijs op een pakje sigaretten omhoog. In 2027 kost een pakje in Frankrijk 13 euro.

Rookverbod op terras, schoolplein en stations

In ons land geldt er een rookverbod op schoolpleinen en NS-stations. Ook mag je buiten niet altijd roken op een terras, op het werk, bij openbare gebouwen of bij festivals en evenementen. In cafés en restaurants is er sinds 2008 al een rookverbod.

Zouden wij de plannen van Frankrijk overnemen en een rookverbod instellen in parken, bossen en op stranden? Of moeten de rokers nog hun peuk kunnen opsteken terwijl ze een wandeling maken door het bos of liggen te zonnen op het strand?