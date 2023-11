Langere wachttijden bij grenscontrole op Schiphol door storing

Een storing bij de geautomatiseerde grenscontrole op Schiphol zorgt op dit moment voor langere rijen. Dat laat de Koninklijke Marechaussee weten via X. Doordat de poortjes niet opengaan, moeten medewerkers paspoorten handmatig controleren.

UPDATE: De storing is inmiddels opgelost.

Omdat de controles dus wel gewoon door kunnen gaan, zijn de wachtrijen volgens de woordvoerder te overzien. Het verhelpen van de storing heeft hoge prioriteit. "We werken momenteel hard om dit te verhelpen."

