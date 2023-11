Zonnig winterweer met Sinterklaas: temperaturen duiken onder vriespunt

De meteorologische winter gaat vrijdag van start, en dat gaan we in Noord-Holland ook merken. De regen maakt plaats voor zonnig winterweer, met temperaturen rond het vriespunt.

Officieel begint de winter op 21 december, maar voor meteorologen is 1 december het begin van de winter. Volgens NH-weerman Jan Visser komen er dan ook koude dagen voor Noord-Holland.

Vandaag kunnen er nog plaatselijke winterse buien vallen, met hagel of soms zelfs natte sneeuw, maar vanaf vanmiddag klaart het op. De komende dagen gaat de zon schijnen en wordt het een stuk kouder. Vooral 's nachts kan de temperatuur flink dalen. Dan gaat het tot vier graden onder nul vriezen. In de loop van de dag stijgt de temperatuur naar rond de drie graden.

Sinterklaas

Het winterse weer houdt aan tot Sinterklaas, zegt Visser. Het weekend blijft het droog en zonnig, met een temperatuur rond de twee graden.

Vorig jaar was het begin van de meteorologische winter een stuk minder koud. Het was toen rond de negen graden, wat volgens Weeronline een normale temperatuur is voor deze tijd van het jaar.