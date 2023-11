Overlast en vernielingen bij basisschool Bovenkarspel: "Er moet iets gebeuren"

Een leerling van negen jaar die met een mes achterna wordt gezeten, een fiets die in vlammen op gaat en vernielingen aan schooltoestellen. Het is al lange tijd onrustig in de omgeving van de Gideonschool en 't Palet in Bovenkarspel. Ouders luiden de noodklok. "Kinderen moeten niet bang zijn om buiten te spelen."

Vooral buiten schooltijd - in de avonden en in het weekend - is het raak op, met name, het schoolplein van de Gideonschool. Schooltoestellen worden vernield en gesaboteerd, en rubberen tegels in de brand gestoken. Kinderen worden geïntimideerd en bedreigd. Het zou gaan om een groep jongeren tussen de 10 en 15 jaar. Directeur Marieke Broens van de Gideonschool slaapt er wel eens slecht van. "Hoe erg gaat het worden? Straks vliegt de school een keer in de fik."

Er is al langere tijd sprake van overlast in de straat Princenhof en daar moet een einde aan komen, vinden ouders Mariska Ott en Linda Sier. Hun kinderen zitten op de Gideonschool en ze maken zich zorgen over de veiligheid van hun kroost. "Er moet iets gebeuren", zeggen ze.

Nare incidenten volgen zich de laatste dagen in rap tempo op. Dinsdag werd de 9-jarige zoon van Linda achterna gezeten door een leerling van een aangrenzende school, die een stanleymes vast had. Linda werd snel gealarmeerd door haar andere zoon en kon het mes snel afpakken. "Hij zei dat hij het gevonden had."

Afgelopen weekend vonden Mariska en haar zoon Brandon (8) zijn fiets compleet verbrand terug op het schoolplein. "Hij stond op slot, in het fietsenrek. Daar hebben ze hem uit weten te halen en uiteindelijk is hij op het plein in brand gestoken. Waarschijnlijk via een vuurwerkbom. Er is niets meer van over. Dat doet ons veel verdriet. We wilden hem één keer een nieuwe fiets geven en dat was deze. We hebben ervoor moeten sparen en hij was nog geen jaar oud", treurt Mariska.

Stoer en moedig

Drie van de zes daders hebben zich inmiddels gemeld bij Mariska. "Ze komen morgen excuses aanbieden. Dat vind ik wel erg stoer van ze, daar is moed voor nodig. Ik vind het, ondanks alle ellende, een mooi signaal van hoe het ook kan. Om op te komen voor de dingen die verkeerd zijn gegaan." Ze twijfelt nog of ze aangifte gaat doen.

Vanaf afgelopen zomer rommelt het al, weet ook Broens. "Kleine vernielingen, grote vernielingen, vuurwerkbommetjes, deodorantbussen die in de fik worden gestoken met een grote knal tot gevolg. Totaal onnodig allemaal. We hebben gelukkig veel contact met de school naast ons, 't Palet, maar ook met ouders, bewoners, de Buurtverbinders, de jongerenwerker en de wijkagent. Het is een gezamenlijke zorg en we blijven met elkaar in contact. Dat is het positieve, maar verder is het allemaal heel vervelend als je in het weekend weer berichtjes krijgt dat het weer raak was. Ik heb er flink de pest over in."