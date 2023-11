Loods en twee zeecontainers 's-Graveland vol met grondstoffen voor harddrugs

De politie heeft een flinke hoeveelheid grondstoffen voor harddrugs ontdekt in een 's-Gravelandse loods en twee zeecontainers. Al met al werd er 1.500 kilo pmk gevonden, een belangrijke grondstof voor de productie van harddrugs als xtc.

“De aanwezigheid van de goederen en de betrokkenheid van de verdachte leidt tot een mogelijke dreiging voor het woon- en leefklimaat. De sluiting is onder andere bedoeld om de veiligheid van het woon- en leefklimaat te herstellen en herhaling van de overtreding te voorkomen.”

De gemeente Wijdemeren neemt maatregelen vanwege de vondst: de loods en de twee zeecontainers worden voor een half jaar afgesloten. Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot concludeert dat de gevonden stoffen in de containers bedoeld waren om drugs te produceren. "Dit kan ik niet tolereren", aldus Aptroot.

De politie kwam de loods en de zeecontainers op het spoor in het kader van een landelijk onderzoek. Bij de inval is één persoon aangehouden.

