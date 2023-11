Beverwijkse Diana: "Sinterklaas verdient een raam, hij verliest al veel te veel terrein"

Terwijl je overal struikelt over kerstbomen en arrensledes, steekt Diana Holman uit Beverwijk al haar energie in haar 'Sinterklaas-etalage'. Het raam van haar rijtjeshuis aan de Alkmaarseweg heeft zij omgetoverd in een kleurrijke Sinterklaas-kijkdoos. Het resultaat is spectaculair en trekt veel bekijks. Ze vindt dat de Sint zijn eigen raam verdient. "Sinterklaas verliest al langer steeds meer terrein, dat vind ik jammer."

Diana vindt het jammer dat het sinterklaasfeest terrein verliest. "Het is een echt Hollands feest en ik vind het belangrijk om dat in stand te houden. Vroeger werd het veel uitbundiger gevierd, nu is het allemaal kerst dat de klok slaat", zegt Diana. Ze heeft het gevoel dat Sinterklaas een beetje "naar beneden gedrukt wordt."

Klauterende Zwarte Pieten, feestelijk verpakte cadeautjes en natuurlijk die goede oude Sint zelf, alles met zorg geëtaleerd in het raam van haar woning aan de Alkmaarseweg. "Als ik een voortuin had, zou ik die versieren. Maar ik heb geen voortuin, het raam naar de straat is mijn voortuin, dan versier ik die en dat vind ik eigenlijk leuker", zegt Diana Holman. Regelmatig staan er mensen stil voor haar raam om de expositie te bekijken. "Dan hoor ik kinderstemmetjes op straat: 'Mama, kijk Sinterklaas' en dan zie ik moeders met blije kindertjes voor mijn raam zijn. Daar geniet ik van."

Het versieren van haar raam is Diana's lust en haar leven, er is altijd wel een actueel thema. Want weet, ze heeft zeker geen hekel aan kerst. Sterker nog: tot vijf december speelt Sinterklaas de hoofdrol in het raam. Maar op 5 december, tegen het eind van de dag, gaat ze toch overstag en maakt-ie plaats voor het volgende thema: inderdaad, kerst. En zo rijgen de thema's zich in de loop van het jaar aan elkaar. De zolder van huize Holman staat volgepakt met 'thema-dozen'. De paasdagen vormen het hoogtepunt in de lange sliert van versierde ramen die Diana jaarlijks afwerkt.

Ze krijgt veel positieve reacties op haar thema-ramen. "Mensen worden er vrolijk van", zegt ze. "We leven natuurlijk best in een deprimerende tijd en veel mensen zijn eenzaam, ik zie ze elke dag voorbij stiefelen. Ze staan dan vaak stil bij mijn raam. Dan zwaai ik en maak ik een praatje, via dat versierde raam maak ik dan contact", aldus Diana.

Diana houdt van mensen en ze heeft ze graag om zich heen. Ze werkte lang als buschauffeur bij Connexxion en had dagelijks intensief contact met reizigers. Sinds ze om gezondheidsredenen niet meer kan werken, is ze veel thuis.

"Mijn paasraam is het mooiste, dat vind ik het vrolijkste thema. Het heeft niets met het geloof te maken, dat is gewoon zo gegroeid." Ze vertelt dat dat inmiddels zo bekend is dat er rond de paasdagen files van kijkers voor haar raam staan. "Vooral ouderen houden van Pasen. De vrijwilligers van het bejaardenhuis hier in de buurt weten dit raam dan ook goed te vinden als ze met de ouderen een wandelingetje maken", zegt Diana.

Laatste week

Nog een week en dan is er dus een 'thema-switch' in huize Holman aan de Alkmaarderweg. Sinterklaas maakt dan plaats voor de Kerstman. "Sinterklaas is een eenvoudig thema, dat staat in een paar uur, maar de kerst is andere koek", vertelt Diana. "Ik begin met de kamer, die is begin december al in kerstsfeer. Het raam volgt na de laatste sinterklaasmorgen, meestal direct op vijf december."

Anders dan het thema Sinterklaas is kerst nogal bewerkelijk. "Dan ben ik zeker drie dagdelen bezig om het raam in te richten." Maar zover is het nog niet, de Sinterklaas-expositie van Diana is nog een week te bewonderen.