A4 richting Den Haag staat muurvast vanwege ongeluk, vertraging van anderhalf uur

Bestuurders worden vanaf Zoeterwoude-Rijndijk omgeleid via de N11 (zie onderstaand bericht op X). Omdat de vertraging zo fors is, adviseert Rijkswaterstaat iedereen die deze kant op moeten hun rit uit te stellen.

