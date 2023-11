Stikstofmachine wordt niet genegeerd, maar gestimuleerd, zegt provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland spreekt tegen dat ze de stikstofmachine 'negeren'. Een woordvoerder zegt te schrikken van de aantijging. Er zijn volgens de provincie meerdere gesprekken met uitvinder Klaas de Boer gevoerd en diverse subsidieregelingen aangeboden.

Foto: Snapshot Video 245840 (00:16)

Uitvinder Klaas de Boer beweert namelijk dé oplossing voor het stikstofprobleem te hebben uitgevonden, maar bij de provincie vangt hij al weken bot. Hij wordt genegeerd, aldus De Boer eerder. Waarom? Dat weet hij ook niet. Volgens een woordvoerder van de provincie Noord-Holland klopt dit niet. Op verschillende manieren proberen ze juist de stikstofmachine (financieel) te stimuleren. Ook wil de provincie eerst zeker weten of de machine wel echt de wonderen verricht die De Boer belooft. "Dat hangt er mede vanaf wat er vervolgens mee gebeurt en of de vermindering van stikstofuitstoot in praktijk geborgd kan worden", aldus de woordvoerder. "Met de tot nu toe beschikbare informatie is nog niet volmondig ja te zeggen op deze vraag." Toch niet genegeerd Ook de uitvinder zelf, Klaas de Boer, reageert vandaag. Bij nader inzien vindt hij het woord negeren niet helemaal juist gekozen. De Boer: "De provincie doet inderdaad heus wel wat en we zijn ook al door verschillende benaderd." Het punt wat de uitvinder uit Opperdoes echter wil maken is dat het allemaal te langzaam gaat. Volgens hem loopt het telkens stuk op bepaalde wet- en regelgeving.

"Het enige waar het aan ontbreekt, is geld en daar komt de overheid om de hoek kijken." Uitvinder Klaas de Boer

Dat zit volgens hem zo: innovaties zoals de stikstofmachine moeten eerst worden gekeurd. Daarvoor worden bepaalde metingen uitgevoerd die aantonen dat er de stikstof wordt weggefilterd en er daarbij geen andere gevaarlijke stoffen, als ammoniak, vrijkomen. Vaak komt de meting in de praktijk volgens De Boer niet overeen met die van de meetperiode. Met als gevolg dat innovaties vaak worden afgekeurd. "De stikstofmachine werkt dus wel degelijk alleen is dat binnen de beperkte meetperiode lastig aan te tonen, of verschilt dat." Bovendien kosten de metingen veel geld. Kosten die per diersoort en staltype al gauw oplopen tot 120.000 euro. De Boer: "Stel je hebt twee stallen, en naast koeien ook nog varkens en kippen: dan ben je al snel een miljoen kwijt." Veel geld voor het midden- en kleinbedrijf, aldus de uitvinder. Jarenlange lobby Toch is De Boer enigszins hoopvol en gaat er volgens hem na jarenlang lobbyen eindelijk wat gebeuren. Per 1 januari verandert de huidige wetgeving. De verwachting is dat het de invoering van innovaties als de stikstofmachine voor alle betrokken partijen makkelijker zal maken. Want ook de omgevingsdienst, verantwoordelijk voor de metingen van de innovaties, wil graag aan de slag met de machine, aldus De Boer. "Onze neuzen staan allemaal dezelfde kant op. Het enige waar het aan ontbreekt, is geld en daar komt de overheid om de hoek kijken."