In Edam-Volendam en Medemblik worden de stemmen opnieuw geteld

De stemmen in Edam-Volendam en Medemblik worden opnieuw geteld, dat meldt het ANP. Mogelijk zitten er fouten in de telling, en dit moet worden hersteld voor de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekend wordt gemaakt.

In Edam-Volendam worden de stemmen vandaag opnieuw geteld vanwege acht stemmen waarvan de oorsprong niet helemaal duidelijk is. In de kantine van voetbalclub Kwadijk zijn namelijk zes stemmen meer geteld dan er kiezers zijn langsgekomen. Bij een stembureau in Edam waren er juist twee stemmen minder geteld dan er kiezers waren.

Gisteren zijn er al hertellingen geweest in Medemblik. Daar is besloten tot een hertelling omdat de tweede zetel van GroenLinks in de plaats, en het verdwijnen van de lokale partij Bamm uit de raad, gebaseerd is op één stem. De nieuwe uitslagen zijn nog niet bekend.

In beide plaatsen werd de PVV de grootste partij. Alle uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen kan je via onderstaande kaart nog eens bekijken.