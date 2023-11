Zó leer je daten in Velsen... en het is nog gratis ook!

Socius in Velsen zet een nieuw wapen in in de strijd tegen eenzaamheid: gratis datinglessen. In het digitale tijdperk is de taal van de liefde drastisch veranderd en voor velen onbegrijpelijk geworden. Initiatiefnemer Chris Hebling merkt dat veel eenzame mensen juist op zoek zijn naar een partner en hoopt met deze cursus daarbij te helpen.

Eén van de speerpunten van Socius en het sociale wijkteam van Velsen, is het bestrijden van eenzaamheid. Het viel groepsmaatschappelijk werker Chris Hebling op dat veel mensen die zich alleen voelen op zoek zijn naar een partner en dus introduceert hij de 7-delige cursus 'Cupido-succesvol daten', dat half januari van start gaat.

Foto: online daten - Adobe Stock

Online Het digitale tijdperk heeft het fenomeen 'daten en flirten' totaal op zijn kop gezet, legt Hebling uit. "Veel dates beginnen online, dus je moet maar weten wat voor psychologische gedachtegangen daar achter zitten." Hij legt uit: "Je ziet een foto en krijgt een indruk aan de hand van wat iemand schrijft. Voorheen zag je iemand bewegen en had je direct interactie, dat is nu dus heel anders."

"Ze zijn het flirten een beetje verleerd" Chris Hebling, maatschappelijkwerker Socius

Bovendien weten sommigen zich in het echte leven geen houding te geven. "Soms zie je mensen in de kroeg die meer bezig zijn met hun dating-app dan met de mensen om hen heen", zegt hij lachend. "Het lijkt erop dat ze zijn vergeten hoe ze moeten flirten. Wij hopen hen daarbij een beetje te kunnen ondersteunen."

Zelfwaarde In de cursus wordt een scala aan praktische onderwerpen besproken, variërend van het samenstellen van een aantrekkelijk datingprofiel tot het verfijnen van je flirt-vaardigheden. Maar het gaat over gevoeligere kwesties, zoals het weten van wat je zoekt in een relatie, van wat goed voelt en het 'leren open staan' voor iemand. "Veel mensen zijn bang om gekwetst te worden of voelen zich nerveus wanneer ze iemand aantrekkelijk vinden, wat soms leidt tot de gedachte: 'Misschien moet ik het maar opgeven.' Daarom besteden we uitgebreid aandacht aan zelfwaardering: "Ben ik de ander waard?"

Ervaringsdeskundigen Hebling baseert zijn kennis niet alleen op literatuur, diverse methodieken en oefeningen uit het vak, maar ook sterk op zijn eigen ervaringen. "Ik ben goed bekend met de wereld van online daten en ken diverse methodieken die hierop aansluiten. Hierdoor beschik ik over voldoende materiaal om boeiende onderwerpen met de groep te behandelen."

"We zijn echt onze eigen ervaringsdeskundigen" Chris Hebling, maatschappelijkwerker Socius

Maar niet alleen zijn eigen ervaringen worden gedeeld. "We gaan vooral ook met elkaar in gesprek en wisselen we belevingen uit. We zijn echt onze eigen ervaringsdeskundigen."

Aanmelden De aanmeldingen stromen momenteel binnen, waardoor Hebling overweegt de startdatum eventueel met een week op te schuiven. "Als er meer animo is, wil ik de groep eventueel opdelen. Dus ik wil van tevoren met iedereen een voorgesprek om te kijken wat iemand uit de cursus wil halen." Cupido-succesvol daten is gratis voor inwoners uit de IJmond. Ga voor meer info en aanmelden naar www.groepenvansocius.nl.