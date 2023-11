Schietende overvaller door winkelier overmeesterd, Castricummer (15) verdachte

Samen met omstanders heeft een winkelier in de Amsterdamse wijk Geuzenveld gisteravond een jonge overvaller in de kraag gevat. De politie stelt dat de 15-jarige in de zaak met een pistool om geld vroeg. Toen hij probeerde te vluchten, schoot hij. De tiener blijkt uit Castricum te komen.

Foto: Overval avondwinkel Nieuw-West - Inter Visual Studio

Het gebeurde allemaal gisteravond rond 22.50 uur in een avondwinkel aan de Ruys de Beerenbrouckstraat. Volgens de politie stapt er dan een jongen de zaak in. Een aanwezige medewerker ziet dat hij in een van zijn handen mogelijk een vuurwapen vast heeft. De jongen bedreigt daarmee het personeelslid, meerdere klanten en wil geld. Dat krijg hij van de medewerker, die ondertussen de eigenaar telefonisch alarmeert dat hij wordt overvallen, zo schrijft de Amsterdamse politie in een persbericht. "Ineens lost de jonge overvaller een schot waardoor alle aanwezigen logischerwijs schrikken. De eigenaar komt niet veel later aan in de zaak en ziet de overvaller die vervolgens, met de buit, op de vlucht slaat." Daarop zet de winkelier rennend de achtervolging in. Er zou een schot hebben geklonken. Waarschijnlijk loste de overvaller die tijdens zijn vlucht. Tekst gaat door onder de foto

Ter hoogte van het Kruisherenpad kan de eigenaar, met behulp van enkele omstanders, de overvaller in de kraag vatten en overmeesteren, aldus de politie. Niet veel later arriveren agenten, die hebben de 15-jarige jongen uit Castricum 'overgenomen'. Het vuurwapen is in beslag genomen en de buit wordt later op straat gevonden. "De eigenaar van de avondwinkel en de omstanders hebben zeer adequaat en heldhaftig opgetreden", schrijft de politie. "De politie is hen natuurlijk dankbaar, maar verwacht absoluut niet dat eenieder op deze wijze acteert."