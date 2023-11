Slaapkamer in lichterlaaie in Hoofddorp: twee bewoners ademen rook in

Bij een woning aan de Brandenburg in Hoofddorp is aan het begin van de middag brand uitgebroken. Twee bewoners moesten ter controle naar het ziekenhuis. De brand is inmiddels geblust.

Foto: De slaapkamerbrand was snel onder controle - Inter Visual Studio

De brand zou hebben gewoed in de slaapkamer van het huis. Op foto's is goed te zien dat er schade is aan de buitenkant van het pand, op de eerste verdieping. Bij de brand ontstond veel rook, daarom is de brandweer na het blussen van de brand bezig geweest met het ventileren van de woning. Een woordvoerder van de brandweer vertelt dat er twee personen uit de woning zijn gehaald: "Die twee personen werden in een ambulance nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Dat bleek dusdanig veel te zijn geweest dat ze daarna ter controle naar het ziekenhuis zijn gebracht." Tekst gaat verder onder de foto's

De brandschade is duidelijk zichtbaar Inter Visual Studio

Hulpdiensten rukten massaal uit Inter Visual Studio

De brand vond plaats aan de achterkant van de woning Inter Visual Studio

De woordvoerder kan geen uitspraken doen over de oorzaak van de brand. De politie doet op dit moment nog onderzoek in de woning om te kijken of ze de brandhaard kunnen vinden. De brandweer is inmiddels weer terug op de kazerne.