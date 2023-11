Muizengate Velsen-Noord nog niet ten einde

Aan de slepende kwestie rond de overlastgevende muizen in Velsen-Noord komt voorlopig geen einde. Vandaag zou bewoonster Denise eindelijk verlost worden van haar plaaggeesten, maar helaas kwam ze van een koude kermis thuis.

Al maanden hebben Denise en haar buren last van muizen in hun woningen aan het Stratingsplatsoen in Velsen-Noord. Ze trok aan de bel en startte een petitie. Hoewel verhuurder Velison de bewoners de schuld gaf van de overlast - zij zouden hun huisvuil bijvoorbeeld te pas en te onpas buiten laten slingeren - en slechts aanbood wat muizenvallen te willen plaatsen, kondigde zij vorige week toch aan een bestrijdingsdienst langs te sturen. Vandaag zou voor Denise dan ook de grote dag zijn.

Inspecteren

'Zou' inderdaad en bestrijdingsdienst Rentokil kwam ook wel degelijks langs. Echter, om te inspecteren en niet om te bestrijden.

''Ze hebben gezegd volgende week met een plan van aanpak te komen. Voorlopig zit ik dus nog steeds met de ellende.''