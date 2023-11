'Geef geld of ik deel je naaktfoto's': hoe Laarder voor duizenden euro's werd afgeperst

Twee jaar geleden kreeg de man uit Laren via de social media-app Snapchat een berichtje van de onbekende 'Yassie', een mooie, jonge vrouw. Ze vroeg of hij tegen betaling erotische foto's van haar wilde, maar daar ging hij niet op in. Wel stond hij open voor een 'spannend gesprek'. Yassie vroeg of hij een foto wilde sturen van zijn geslachtsdeel. Dat deed hij.

De betaalverzoeken stroomden binnen: de man kreeg eerst twee tikkies van 100 euro, daarna één van 500 euro. Uiteindelijk had de Laarder binnen twee dagen 5.450 euro overgemaakt naar de onbekende Yassie. Een paar weken later deed hij aangifte.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat het geld op de bankrekening van een 25-jarige man gekomen is. Hij wordt aangehouden.

Vandaag kwam de zaak voor de rechter bij de rechtbank in Lelystad, waarbij zowel het slachtoffer als de verdachte niet aanwezig waren. De officier van justitie vindt dat 'enorm jammer'. "Ik had wel de nodige vragen aan de verdachte. Maar hij is er niet, dus we moeten het met het dossier doen."

Ontkenning

De 25-jarige man ontkende zelf in een eerder politieverhoor iets te maken te hebben met de afpersing. Hij zei dat meerdere personen toegang hebben tot zijn bankrekening en dat hij zich zich moeilijk kan herinneren wat er allemaal met zijn rekeningnummer is gebeurd, omdat hij in een depressie zat.

Volgens de officier van justitie is het ook lastig te bewijzen of hij daadwerkelijk de persoon was die zich voordeed als 'Yassie'. Zo is er op zijn telefoon geen direct bewijs over het slachtoffer uit Laren gevonden. "Er zijn wel dickpics van verschillende personen en gesprekken waarin het gaat over betaalverzoeken gevonden. Maar echt hard bewijs dat hij 'Yassie' was en anderen heeft gedwongen tot het overmaken van een geldbedrag, hebben we niet."

Wat volgens de officier wél een feit is, is dat de 5.450 euro op het bankrekeningnummer van de verdachte gekomen is. Hij beschuldigt de man daarmee van witwassen en eist een onvoorwaardelijke taakstraf van 50 uur. "De verdachte dient zich te realiseren dat dit gedrag verkeerd is en dat dat een straf moet krijgen."