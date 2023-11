De Peiling: ben jij wel eens door iemand uit de brand geholpen?

Je hebt het misschien wel gezien op de site: we lanceren deze week bij NH een nieuw platform: NH Helpt ! Je kan er hulp vragen of aanbieden, maar ook spullen en mensen zoeken. Wij vragen ons af: Ben jij wel eens door iemand uit de brand geholpen?

De eerste hulpvraag op het NH Helpt-platform was meteen een heftige; de Texelse Esther is namelijk op zoek naar een donornier. Maar het kan ook om veel kleinere zaken gaan, bijvoorbeeld als je een oppas zoekt voor je hond, of iemand die je kan helpen met het maken van je Sinterklaassurprise.

Uit onderzoek van TNS NIPO uit 2010 blijkt dat Nederlanders het belangrijk vinden om mensen belangeloos te helpen en dat ook regelmatig doen. Vrouwen geven iets vaker dan mannen geld aan een goed doel. En mannen helpen dan weer wat meer met klussen. Over het algemeen zijn we hulpvaardig voor onze buren en vrienden, maar iets minder voor onbekenden.

Dat zou wel wat beter kunnen, vinden de ondervraagde Nederlanders in het onderzoek. In de Peiling vragen wij vandaag: ben jij wel eens enorm uit de brand geholpen door een bekende of onbekende? Of heb jij wel eens iets kunnen betekenen voor een ander? We horen het graag!