Verdachte ‘Egmondse duinmoord’ gaat in hoger beroep, nabestaanden teleurgesteld

Jent S. (31) gaat in hoger beroep tegen de straf die hem is opgelegd voor het doden van Peter Langenberg uit Alkmaar. Hij is het niet eens met de acht jaar cel en tbs met dwangverpleging , bevestigt zijn advocaat aan NH. Dit betekent dat de rechtszaak rondom de gewelddadige dood van Langenberg (56) over moet, tot teleurstelling van zijn nabestaanden.

"Het was te verwachten dat hij dit ging doen, maar het viel me toch rauw op m'n dak", laat Anja Duin, de zus van Peter, weten. "Na de uitspraak afgelopen dinsdag had ik het gevoel van: 'dit is het. Het is klaar', maar dat is jammer genoeg niet zo."

Strijdbaar

Het vooruitzicht van nog een rechtszaak maakt haar ook strijdbaar. "We gaan er weer voor: voor Peter. Ik blijf er bij dat het vooral belangrijk is dat hij een behandeling of hulp krijgt, al zegt hij zelf van niet. Iedereen verdient uiteindelijk een tweede kans, maar hij voorlopig nog niet."

Peter Langenberg werd op 17 april 2022, Paaszondag, dood gevonden in de duinen ten noorden van Egmond aan Zee. Hij was ontkleed, zat onder het bloed en had zware verwondingen en meerdere breuken in zijn gezicht. Ook waren er sporen van verwurging.

Bekentenis

De in Egmond wonende Jent S. werd binnen een week opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van Langenberg. Hij heeft bekend dat hij hem heeft geslagen en geschopt. Justitie vermoedt dat de twee een seksafspraak hadden. S. ontkent dat, maar kan niet verklaren waarom zijn sperma onder de nagel van het slachtoffer is gevonden.

Volgens S. heeft hij geslagen en geschopt omdat Langenberg foto's van hem en zijn vriendin zou hebben gemaakt terwijl zij in de duinen seks hadden. Die vriendin is nooit gevonden waardoor het Openbaar Ministerie, maar ook de rechters, dat verhaal ongeloofwaardig noemen.