Hoogwerker valt om tijdens werkzaamheden, één gewonde

Een hoogwerker is vanmorgen vroeg in Enkhuizen omgevallen en tegen een boom aangekomen. Een medewerker is daarbij gewond geraakt, zo laat de politie weten.

Het is nog onduidelijk hoe de hoogwerker om heeft kunnen vallen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er een persoon gewond is geraakt bij de val. "De medewerker is overgebracht naar het ziekenhuis." Wat de medewerker aan het doen was op het moment van de val is niet bekend.

De brandweer heeft gekeken naar de boom, maar die lijkt er op het eerste gezicht vrij ongeschonden vanaf te komen. "De arbeidsinspectie gaat de zaak onderzoeken", zegt de woordvoerder.

De gemeente zet daarom de straat af.