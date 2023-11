Al bezig met je surprise? Met deze tip van Rolf maak je helemaal de blits

Heb jij al een origineel idee voor je surprise of kan je totaal niet knutselen? Haarlemmer Rolf Hut is dé surprisespecialist en legt uit hoe je met een beetje techniek een hele leuke en originele surprise kan maken.

Rolf werkt aan de TU Delft en heeft een tijdje geleden een boekje geschreven over het maken van surprises. Hij legt daarin uit hoe je een stukje techniek kan toevoegen aan surprises. "Zodat je niet alleen maar mooi zijn, maar ook werken. Dat kan met hele simpele, simpele techniekjes", zegt Rolf.

In huis Hut wordt ook hard geknutseld aan een surprise door Rolfs 11-jarige zoon. "Ik mag natuurlijk niet te veel verklappen", grapt Rolf. Zijn zoon moet er natuurlijk nog iemand mee verrassen. "Ik kan wel vertellen, er staat hier een constructie klaar en we moeten straks met de programmeertaal aan de gang om hem werkend te krijgen." Dat gaan ze wel samen doen. "Het is wel belangrijk dat het zijn surprise is."

Muziekkaart

Volgens Rolf is het heel makkelijk om een muziekje aan je surprise toe te voegen. "Ken je die zingende kaarten?", vraag hij. NH-radioverslaggever Sjoerd Hilarius heeft er eentje meegenomen die zelf iets op kan nemen, en Rolf maakt hem meteen open. "Er zit dus een luidsprekertje in en een klein stukje elektronica. En er zit een knopje, als je die indrukt, dan neemt ie 20 seconden op."

Als je de kaart open doet, trekt het kartonnetje aan de elektronica waardoor de muziek gaat spelen. "Je kan twee dingen doen", zegt Rolf. "Je kan de kaart heel houden en dan verstop je hem in je surprise. Dan zorgt je er bijvoorbeeld voordat het een Harry Potterboek is dat opengaat en dan kan je Harry Pottertune laten spelen." Ook kan je de techiek loshalen van de kaart.

Rolf heeft nog een andere tip. "Heel simpel, twee splitpennen en een elastiekje eromheen, dan heb je al de basis van een katapult. Met een paperclip kan je dan dingen afschieten. Als je dan aan die paperclip een schijfje maakt en schildert als een voetbal, dan kan ie penalty's schieten. Als je rood verft, is het een frisbee."