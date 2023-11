College zet verbouwing van vijver Brink door: bouwvergunning wordt aangevraagd

Half december verwacht het college de vergunning aan te kunnen vragen om de Coeswaerde te gaan verbouwen tot een vijver die water kan opvangen. De ambtenaren werken het uit, waarna het college de aanvraag zal publiceren. Met deze stap komt de verbouwing van de vijver na een jarenlang traject van politie en burgerparticipatie een flink stukje dichterbij.

In de huidige plannen komt het water een stuk lager te liggen en komen er steile taluds langs de rand van de vijver. Ook komt er een trap met een waterpomp dit richting de rand van het water loopt. Dit ontwerp grijpt volgens de gemeente terug naar hoe de vijver rond 1900 uitzag.

Strijd tegen water

Laren voert al jaren een strijd tegen wateroverlast. Bij zware regenbuien lopen kelders van winkels en huizen rond de Brink vol en stijgt het waterpeil van de Coeswaerde. Met het project Laren Regenklaar probeert de gemeente haar inwoners te voorzien van droge voeten.

Het grootste project moet volgend jaar zomer klaar zijn: de Coeswaerde op de Brink moet veranderen in een zogenoemde 'natuurlijke vijver'. Met deze verbouwing moet de nieuwe vijver 1,8 miljoen liter water kunnen opvangen. Na een lang voortraject heeft de gemeenteraad onlangs groen licht gegeven voor deze transformatie.

Tegenstand

Maar de verbouwing van de Coeswaerde valt zeker niet bij alle Laarders in goede aarde. Zo is er inmiddels door een groep bewoners een petitie gestart om de verbouwing te voorkomen. In hun ogen gaat de verbouwing van de vijver ten koste van het 'authentieke dorpsgezicht van Laren'. Verantwoordelijk wethouder Jan den Dunnen laat weten bekend te zijn met deze actie. "Na de publicatie van de vergunning kan je nog altijd bezwaar maken", licht hij toe. "Ik heb de handtekeningen nog niet overhandigd gekregen, maar wanneer dat zover is zullen we hun bezwaren serieus in ogenschouw nemen."