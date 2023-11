Treinverkeer weer opgestart tussen Hilversum, Amsterdam en Almere

Door een aanrijding bij station Bussum Zuid reden er een groot deel van de ochtend geen treinen tussen station Hilversum, Almere en Amsterdam. De dienstregeling is rond 11.15 uur hervat en de NS verwacht dat de treinen om 11.45 uur weer op tijd rijden.

De aanrijding vond even voor 8.00 uur plaats. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het op het moment nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd.

De NS laat weten dat er de rest van de ochtend geen treinen rijden. Een woordvoerder van de vervoerder zegt dat er tien bussen aangevraagd zijn voor het traject. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer die gaan rijden. Naar verwachting wordt het treinverkeer rond 11.15 uur weer hervat. Rond 11.45 zouden alle treinen weer volgens de dienstregeling moeten rijden.