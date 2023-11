Film van Castricumse Saskia maakt kans op belangrijke Europese prijs

Op het Rose d'Or Festival in Londen worden vanavond de winnaars van de Gouden Roos bekendgemaakt. Een belangrijke Europese prijs voor televisieprogramma's, films en documentaires. Het festival heeft een (klein) Noord-Hollands randje, want de film 'Het Zit in mijn Hart', van regisseur Saskia Boddeke uit Castricum, is genomineerd.

Boddeke maakte de film samen met theatergroep KamaK, een gezelschap bestaande uit professionele acteurs met een verstandelijke beperking. Of 'acteurs die een beetje hulp nodig hebben', aldus regisseur Boddeke. Ze zag het collectief al eerder optreden in het theater. "Toen ik naar dat stuk keek op toneel, wist ik: hier wil ik een film over maken", vertelt Boddeke tegen NH Radio.

Dromen en beperkingen

De film volgt de theatergroep tijdens het maakproces van het kostuumdrama Furia. De film van Boddeke vertelt eigenlijk twee verhalen waarin feit en fictie in elkaar overlopen. Over het proces voor en achter de schermen. En over dromen en beperkingen die daarbij komen kijken.

"De discrepantie van wat ze op het toneel speelden en daarbuiten tegen elkaar zeiden en beleefden is enorm", legt Boddeke uit. Het kostuumdrama dat ze spelen gaat over de zeven hoofdzonden. Boddeke haalt als voorbeeld de zonde 'lust' aan. "Zij hebben bijvoorbeeld andere mensen nodig om te bepalen met wie ze seks kunnen hebben", legt ze uit. "Maar op het toneel waren ze ontzettend mondig en wisten ze precies wat ze wilden."

"Het was echt een fascinerend proces", concludeert Boddeke. "En ik mis ze nog steeds."

Het festival

Met deze film viel Boddeke al eerder in de prijzen en ook voor haar vorige documentaire ontving Boddeke ook al een Gouden Roos. "Het is eigenlijk ongelofelijk dat ik voor de tweede keer genomineerd bent", lacht ze.

De Rose d’Or is volgens ingewijden de meest prestigieuze Europese prijsuitreiking voor internationale tv- en audioprogramma’s. Of Boddeke met haar nieuwste film weer in de prijzen valt, zal vanavond blijken.