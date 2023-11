Uitzending NH Sport vol met pikante derby's

Zaalvoetbal, waterpolo en handbal in deze NH Sport. Zo stonden in het futsal twee Amsterdamse zaalvoetbalteams dit weekend tegenover elkaar. Waar veel mooie treffers vielen, maar ook werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd door spreekkoren van supporters.

In het handbal vond er ook een Noord-Hollands onderonsje plaats. In sporthal De Bloemhof ontving Aalsmeer tegenstander Volendam. Beide teams hopen zich te plaatsen voor de Final Four van de BENE-League. De punten zijn dus kostbaar in deze confrontatie.

Waterpolo

Tot slot een reportage van Maxine Schaap. De waterpoloster staat op dit moment onder contract bij de Italiaanse club Padova. Maar voor haar avontuur in Zuid-Europa kwam ze jarenlang uit voor ZV De Zaan. En toevallig nam ze het dit weekend met haar nieuwe werkgever op tegen haar oude werkgever. Dit betrof een duel in de Euro Cup.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.