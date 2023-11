Marcel en zijn team vallen in de prijzen met adembenemende onderwaterfoto's

De trouwe lezer van NH kent Marcel van Engelen uit Purmerend al van de schitterende onweerfoto's die hij maakt, of die van een meteorietenregen. Maar onderwater fotograferen kan Marcel ook en daarmee is hij samen met zijn Team Frozen in de prijzen gevallen bij de Nederlandse Onderwatersport Bond. Met schitterende foto's bij het thema kreeftachtigen lieten ze zeven andere kandidaten achter zich bij de teamwedstrijd.

Fotograaf Marcel van Engelen is trots op zijn winnende Team Frozen - NH Nieuws

Afgelopen zaterdag werd het team gehuldigd bij de prijsuitreiking in Vianen: "Dat was een redelijke verrassing", zegt Marcel blij. "Je gaat er toch heen met het idee 'er doen acht teams mee, we hebben allemaal even veel kans'." Dan, zonder valse bescheidenheid: "We hadden hele mooie foto's. Je moet ook een beetje geluk hebben met de jury, maar die hadden we." Bekijk hieronder de winnende inzendingen van Team Frozen, bestaande uit Marcel zelf, Angelique van Oorschot, Mieke Noordanus en Sofie Kempeneer. Tekst loopt door onder de foto's.

Inzending van Team Frozen voor onderwater-fotowedstrijd Angelique van Oorschot

Inzending van Team Frozen voor onderwater-fotowedstrijd Marcel van Engelen

Inzending van Team Frozen voor onderwater-fotowedstrijd Angelique van Oorschot

Inzending van Team Frozen voor onderwater-fotowedstrijd Sofie Kempeneer

Inzending van Team Frozen voor onderwater-fotowedstrijd Sofie Kempeneer

Na het maken van de foto's was het selecteren van degene die het team ging inzenden nog een lastige klus. "We zijn met zijn vieren en onze coach Ron Offermans (elk team kreeg hulp van een coach, red.) een avondje samen gaan zitten. Dan ga je zitten discussiëren en dan kies je de goede foto's uit. Dat kan heel zwaar zijn, maar soms kom je ook tot de conclusie dat anderen gelijk hebben." Dat was het geval bij een foto van een grote kwal. "Soms denk je: dit is de perfecte foto. En dan hoor je: 'hé, draai die foto eens een kwartslag?'. Dat is hier gebeurd zodat hij er mooier uitkomt." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Inzending van Team Frozen voor onderwater-fotowedstrijd - Mieke Noordanus

Het is al de tweede keer dat Marcel een eerste prijs in de wacht sleept bij de competitie. Zijn doel? "Er bestaat ook nog een kampioenschap onderwaterfotografie voor zogeheten Masters. Daar zou ik graag nog eens in de top vijf willen komen. Ik ga niet zeggen dat ik 'm wil winnen want dat is wel heel extreem, maar de top vijf zou erg leuk zijn."

Foto: Onderwaterfotograaf Marcel van Engelen met zijn camera - NH Nieuws