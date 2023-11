Groepje ambtenaren bijeen na winst PVV: "Uitdragen dat we klaarstaan voor iedereen"

Het was de oproep van Hofstede op LinkedIn die op veel kritiek kon rekenen, omdat ambtenaren hun politieke voorkeuren niet op deze manier zouden moeten uiten. "Objectiviteit is zeker belangrijk", zegt Hofstede. "Dus we voeren loyaal uit wat de politiek van ons vraagt. Maar we toetsen alles aan de afspraken die we hier in onze rechtsstaat hebben gemaakt en dus ook aan de grondwet. Zo staat in artikel 1 dat iedereen in Nederland gelijk behandeld moet worden."

Ook Amir is naar het plein gekomen. "Ik sta hier voor de samenleving. Ik wil zoveel mogelijk helpen verbinden. Het zijn onzekere tijden en ik denk dat het belangrijk is dat wij ambtenaren uitdragen dat we klaarstaan voor iedereen."

Maar protesteren tegen de uitslag of de PVV is niet wat de demonstranten vanmiddag doen, verzekert mede-organisator Anne Hofstede ons. "Alleen zodra de grondwet overtreden dreigt te worden, dan zijn wij wel bereid om ons werk uit protest neer te leggen." Hofstede is medewerker van de gemeente Amsterdam, al benadrukt ze dat ze op eigen titel naar het plein is gekomen.

De gemeente laat weten dat het niet om een actie van de gemeente Amsterdam gaat. "Als ambtenaar staat het je vrij om te demonstreren, zoals elke burger. Maar wel in je eigen tijd." Voor Hofstede is dat haar lunchpauze. "En die is bijna afgelopen, dus ik moet gauw terug", zegt ze lachend.

Dat de opkomst niet enorm is, is voor haar overigens geen teleurstelling. "Het is heel kort dag geweest en het regent. Bovendien hebben we online veel steunbetuigingen gekregen. Ik was even bang dat we hier met z'n drietjes zouden staan, dus dit is top."

Locatie bewust gekozen

Tot slot dan de locatie van de bijeenkomst vandaag, die is namelijk bewust gekozen. De Dokwerker is een monument ter nagedachtenis aan de Februaristaking in 1941. Aanleiding voor de staking waren de eerste razzia's waarbij honderden Joodse mannen opgepakt werden.

Dat de vergelijking tussen toen en nu wat heftig is, beaamt Hofstede. "Maar de situatie toen is ook niet zomaar ontstaan. Daar zijn jaren overheen gegaan. Wat ik het mooie vind is dat dit beeld, de Dokwerker, echt wel staat voor werknemers die zich uitspreken tegen onrecht en dat is wat nu weer aan de hand zou kunnen zijn."