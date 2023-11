Basgitarist kapot na brutale inbraak: drie dierbare instrumenten gestolen

Naast de gitaren werd nog een hele partij randapparatuur en microfoonstandaards door de inbrekers meegenomen. De spullen zijn van de band Workmates, waar Hans tot hij plotseling moest stoppen met spelen in baste. "De spullen stonden altijd in de bunker in IJmuiden waar we ook oefenden", vertelt Hans. "Maar daar konden ze niet blijven dus zei ik: zet ze maar bij mij neer, ik heb toch een kamer over. En nu is alles weg, het is verschrikkelijk."

Emotionele waarde

Alles bij elkaar loopt de waarde van de spullen in de duizenden euro's, maar veel erger vindt Hans de emotionele waarde. "Het zijn stuk voor stuk instrumenten met een verhaal", zegt hij.