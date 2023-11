Doek valt voor eendenopvang Ducktopia: 'Gevaar voor de volksgezondheid'

Het is over en uit voor eendenopvang Ducktopia in Oostzaan. De opvang is een gevaar voor de volksgezondheid, de waterkwaliteit ondermaats en de dieren zorgen voor overlast op straat volgens de gemeente. Daarom heeft de raad van Oostzaan besloten Ducktopia vanaf maart te sluiten.

Foto: Ducktopia mag blijven - NH Nieuws / Mischa Korzec

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er de afgelopen tijd veel klachten binnen gekomen over Ducktopia. "Ratten lopen door de keukens van omwonenden", laat ze weten aan NH. "Er is volgens de gemeente daardoor een gevaar voor de volksgezondheid." De ratten worden aangetrokken door het voer van de eenden aldus de gemeente. Daarbij zou het water waar de eenden in zwemmen een slechte kwaliteit hebben en lopen de eenden door het dorp en geven daarbij overlast. Vorige maand kreeg Ducktopia van een ambtenaar van de gemeente al te horen dat ze de deuren moesten sluiten. Die opmerking werd daarna vrij snel ingetrokken omdat de ambtenaar voor zijn beurt had gepraat en er in de raad nog niets besloten was. Bekijk hieronder de reportage van vorige maand toen het erop leek dat Ducktopia mocht blijven.

Ducktopia mag blijven - NH Nieuws

De gemeente zegt met de eigenaar naar een oplossing te hebben gezocht voor de overlast, maar dat die niet gevonden is. Donderdag besloot de gemeenteraad dat Ducktopia echt dicht moet. Oostzaan gaat met de eigenaar onderzoeken hoe ze het terrein voor maart leeg krijgen. De eenden gaan naar een opvang in het oosten van het land.