De geschiedenis van Hollands Kroon, de mooiste verhalen in een boek

Het 'Gat in de Dijk', de watersnoodramp van 1916, de gevluchte Duitse kroonprins op Wieringen: het is een greep uit de historie van de nog jonge gemeente Hollands Kroon. Vanavond wordt een boek, opgesteld door vrijwilligers, over die roerige geschiedenis gepresenteerd. De verhalen moeten de grote gemeente, met vier regio's, verbinden.

Foto: Vrijwilligers zetten historie Hollands Kroon op een rij: "Zonder geschiedenis geen toekomst" - Matthijs Gemmink/NH Nieuws

"Bij de verhalen voel je heel erg veel overeenkomsten, er is een gezamenlijke geschiedenis", vertelt Josien Smit die als vrijwilliger aan het boek heeft meegewerkt. "De strijd tegen het water is een verhaal waar we in de hele gemeente mee te maken hebben gehad. Maar we hebben ook geschreven over dorpsfeesten. Die vind je overal, vaak zijn het feesten met bloemen. Dat is echt een verbindende factor." Smit schreef het boek 'Het verhaal van Hollands Kroon' samen met Jan Eichhorn, Karel Frugte en Frans van Zwam die allemaal wat met lokale geschiedenis hebben. Twee jaar lang besteedden zij hun vrije uurtjes aan het project. "Zonder geschiedenis geen toekomst", zegt Frans van Zwam. "Ik ben veel verhalen tegengekomen waar ik nog niks van wist. Bijvoorbeeld het verbouwen van meekrap in de Groetpolder dat werd gebruikt om textiel te kleuren. Maar ook dat de kerktoren van Kolhorn rond was tot de grote brand van 1788. Heel veel huizen zijn toen verwoest." Tekst gaat verder onder de foto.

Canon Het idee voor het boek ontstond tijdens het 10-jarig jubileum van Hollands Kroon. In 2012 werd de nieuwe gemeente geboren uit de gemeentes Niedorp, Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna. "Het was heel veel werk. Alle feiten moesten gecheckt worden. Maar ook voor het gebruik van afbeeldingen heb je toestemming nodig van de eigenaar", legt Josien Smit uit. "De kracht van de canon is dat het laat zien hoeveel geschiedenis er eigenlijk dichtbij gebeurd is." Het boek 'Het verhaal van Hollands Kroon' wordt vanavond, tijdens een speciale bijeenkomst in Wieringerwerf, overhandigd aan musea en de historische verenigingen in de gemeente. Zij nemen elk een stapel mee om te verkopen aan het publiek. "Ik heb er namens Belangen Orgaan Barsingerhorn 96 besteld, maar die zijn allemaal al verkocht", zegt Frans van Zwam lachend. "En het leuke is: ik heb het boek zelf nog niet eens in handen gehad."